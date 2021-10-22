Сестры Аверины и Щербакова поздравили Мельникову с победой на чемпионате мира

Гимнастки Дина и Арина Аверины, а также фигуристка Анна Щербакова поздравили Ангелину Мельникову с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

«Поздравляем, умничка», - написали сестры Аверины.

«Поздравляю», - добавила Щербакова.

Мельникова набрала 56,632 балла. Россиянка Владислава Уразова финишировала четвертой (53,598). Вторую позицию заняла американка Линн Вонг (56,340), третье - ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566).

Золото Ангелины в индивидуальном многоборье стало первым для России с 2010 года, когда чемпионкой стала Алия Мустафина.