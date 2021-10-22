Путин поздравил Мельникову с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил российскую гимнастку Ангелину Мельникову с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

«Уважаемая Ангелина Романовна! Поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира в Японии. Победа в финале личного многоборья – достойная награда за Ваше исключительное трудолюбие, выдержку и мастерство. Вы оправдали ожидания своих тренеров и наставников, коллег по сборной и болельщиков и по праву заняли высшую ступень пьедестала почёта. Желаю Вам новых свершений и всего самого доброго», - говорится в поздравлении на официальном сайте руководителя страны.

Мельникова набрала 56,632 балла. Россиянка Владислава Уразова финишировала четвертой (53,598). Вторую позицию заняла американка Линн Вонг (56,340), третье - ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566).

Золото Ангелины в индивидуальном многоборье стало первым для России с 2010 года, когда чемпионкой стала Алия Мустафина.

Добавим, что Мельникова является четырехкратной олимпийской чемпионкой. На минувших Играх в Токио спортсменка выиграла две бронзовые награды (в многоборье и в вольных упражнениях), а также стала олимпийской чемпионкой в командных упражнениях.