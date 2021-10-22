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22 октября 19:30
автор: Александр Бойченко

«Видимо, кроме Олимпиады, другие соревнования не интересны». Белявский о непоказе ЧМ по гимнастике

Олимпийский чемпион Токио-2020 в групповом многоборье Давид Белявский признался, что удивлен, что ни один российский канал не купил права на трансляцию чемпионата мира по спортивной гимнастике.

«Я не понял, почему так. Меня это очень удивило. У себя в Instagram написал, как я смотрю трансляцию (спортсмен выложил Stories о том, как включил на планшете стрим с иностранного канала и смотрит на телефоне онлайн-статистику с сайта Международной федерации гимнастики. Не знаю, с чем это связано и почему так. Видимо, кроме Олимпийских игр, другие соревнования не интересны. Не знаю причину этого», - сказал Белявский «Газете.ru».

Напомним, что Белявский является олимпийским чемпионом Токио-2020 в командном многоборье.

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