Российский гимнаст Климентьев стал бронзовым призером чемпионата мира в соревнованиях на кольцах

Российский гимнаст Григорий Климентьев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в японском Китакюсю.

В упражнении на кольцах спортсмен получил от судей 14,833 балла. Тот же результат при аналогичной сложности показал итальянец Сальваторе Мареска, поэтому в результате были вручены две бронзовые награды.

Соотечественник Марески Марко Лодадио стал вторым (14,866), а золотую медаль выиграл китаец Лань Синю (15,200).

Отметим, что больше у наших мужчин нет шансов на медали текущего мирового первенства, так как в команде и многоборье россияне остановились вне подиума, при том, что на индивидуальный снаряд квалифицировался только Климентьев.

Также добавим, что абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова и ее соотечественница Владислава Уразова остались без медалей на брусьях (4-е и 7-е места).