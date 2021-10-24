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24 октября 14:32
автор: Владислав Корегин

Мельникова завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях на чемпионате мира в Японии

Эта награда стала третьей для спортсменки на соревнованиях в Китакюсю.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла второе место в вольных упражнениях на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Отметим, что 21-летняя спортсменка получила за свое выступление 14,000 балла. Золото соревнований завоевала представительница Японии Маи Мураками (14,066). Тройку лучших замкнула Лин Вон из США (13,833).

Добавим, что изначально Мельникова располагалась на первом месте, однако судьи повысили оценку японке на 0,1 балла после того, как Мураками запросила челлендж.

Напомним, ранее на мировом первенстве россиянка завоевала золотую медаль в личном многоборье, а также бронзу – в опорном прыжке.

источник: «Советский спорт»
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