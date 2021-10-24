Мельникова заявила, что судьи отняли у нее золото чемпионата мира в вольных упражнениях

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заявила, что судьи украли у нее победу чемпионата мира в вольных упражнениях.

«Мое разочарование очень велико, потому что мне судьи не дали полную базу, хотя у меня в жизни не было проблем с этим поворотом, который мне не засчитали. Мы подавали протест, но его не приняли», - приводит слова Мельниковой ТАСС.

Напомним, что победу одержала японка Маи Мураками, причем первоначально она проигрывала россиянке, но после удовлетворенного протеста опередила Мельникову на 0,066 балла.