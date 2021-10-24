Сборная России стала пятой в медальном зачете чемпионата мира, Китай - первый

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике, который прошел в Японии.

Наша команда завоевала четыре награды. Золото в индивидуальном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке принесла сборной России Ангелина Мельникова. Еще одну бронзовую медаль завоевал Григорий Климентьев. Он стал третьим в упражнениях на кольцах.

Первое место в общем зачете заняла сборная Китая: пять золотых, одна серебряная и две бронзовых награды.

Второй стала японская команда (2-5-1), третьей — итальянская (1-2-1).