ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 октября 17:10
автор: Максим Скороходов

Мельникова считает, что судьи отдали победу Мураками, потому что та заканчивает карьеру

Японка превзошла россиянку в вольных упражнениях на 0,066 балла.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, как подавались протесты на чемпионате мира после выступления в вольных упражнениях, и предположила, почему судьи предпочли увидеть на первом месте японку Маи Мураками.

«Мы пытались подать протест, но что-то произошло и протест не приняли. На табло даже не показали, что мой протест подан. Ситуация очень странная. Тренеры ничего не ответили, сказали только, что подали протест.

Маи заканчивает карьеру, это ее заключительные соревнования. Возможно, эта медаль очень важна, она завершила карьеру чемпионкой мира, я за нее рада.

Мы с Маи в очень хороших отношениях, я ее очень уважаю. Конечно, я видела, что она расстроилась, когда показали изначально оценку, и она была ниже меня, Вопрос не к ней. Ее сторона также боролась за оценку, нормально. Жалко, что наш не приняли», - приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».

Напомним, что первоначально японка проигрывала россиянке, но после удовлетворенного протеста опередила Мельникову на 0,066 балла. Бронза на соревнованиях досталась американке Лин Вон.

Добавим, что российские гимнасты на чемпионате мира в японском Китакюсю заняли пятое место в неофициальном командном зачете, завевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовых медали.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Салават Юлаев" вырвал победу у "Локомотива""Айлендерс" победили "Аризону", у Сорокина сухой матчОпубликовано видео страстного танго " Магнолия" Волосожар и Федотова в "Ледниковом периоде"Российская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаХабиб не стал молчать после победы Емельяненко над ДжонсономЗагитова сразила фанатов пикантным снимком! Это нужно видеть
«Рассказов не имеет права выйти на поле в таком матче». Ловчев — о футбольной классике «Зенит» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» проанализировал состояние «Зенита» и «Спартака» перед их очным противостоянием в Санкт-Петербурге в 12-м туре РПЛ (24 октября, 19:00) и пришел к выводу, что шансов на положительный исход у красно-белых нет.
Последний удар Последнего Императора! Как Федор Емельяненко вырубил Тимоти Джонсона в Москве (видео)
45-летний Федор Емельяненко в своем, возможно, прощальном бою в рамках Bellator 269 в российской столице нокаутировал американца Тимоти Джонсона на второй минуте стартового раунда.
Овечкин выбил десятку — до Халла осталось шесть голов! Капитан «Вашингтона» снова в огне
Благодаря очередному голу Александра Овечкина (735-му в карьере) «Вашингтон» почти спас игру с «Калгари», превратив 0:3 в 3:3 и уступив только в овертайме.
СССР окрыляет! Как ЦСКА перевернул матч с «Крыльями» и сравнялся с «Зенитом»
Московские армейцы в 12-м туре РПЛ одержали волевую победу над «Крыльями Советов» (3:1) и догнали по набранным очкам лидирующие «Зенит» и «Динамо». Правда, у питерского клуба в запасе сегодняшняя игра против «Спартака».
Лев или Матроскин? Как Дзюбу захейтили перед «Спартаком», и что ему теперь делать
Накануне главного футбольного матча осени, как с недавних пор называют встречи «Зенит» - «Спартак», большинство экспертов сходится в прогнозах, что питерский клуб не оставит шанса москвичам. Но больше всего копий ломается вокруг фигуры Артема Дзюбы.
Взлет и падение самого странного в мире спорта — битья пощечин
Год назад о соревнованиях по битью пощечин, где блистал сибирский фермер по прозвищу Пельмень, говорили все – но уже сегодня о них ничего не слышно. «Плеймейкер» разбирается, что не так со спортом, цель которого вырубить соперника «с леща».
Месси или ковид? Почему «Барселона» не соберет аншлаг даже на матче с «Реалом»
В воскресенье 24 октября «Барселона» примет в «Эль-Класико» мадридский «Реал». Как ни странно, но есть опасения, что аншлага на культовом матче может не случиться.
Он всё увидел. Как «Динамо» в день рождения Яшина на глазах у Пласидо Доминго догнало «Зенит» в РПЛ
12-й тур РПЛ открылся матчем «Динамо» — «Химки» (4:1), после которого бело-голубые сравнялись с «Зенитом» на вершине турнирной таблицы, а Арсен Захарян стал лучшим в лиге по числу голевых передач.
«Арсенал» — «Астон Вилла»: прямая трансляция матча АПЛ 22.10.2021
22 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Арсенал» и «Астон Вилла». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Саутгемптон» — «Бернли»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Саутгемптон» и «Бернли». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика