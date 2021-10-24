Мельникова считает, что судьи отдали победу Мураками, потому что та заканчивает карьеру

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, как подавались протесты на чемпионате мира после выступления в вольных упражнениях, и предположила, почему судьи предпочли увидеть на первом месте японку Маи Мураками.

«Мы пытались подать протест, но что-то произошло и протест не приняли. На табло даже не показали, что мой протест подан. Ситуация очень странная. Тренеры ничего не ответили, сказали только, что подали протест.

Маи заканчивает карьеру, это ее заключительные соревнования. Возможно, эта медаль очень важна, она завершила карьеру чемпионкой мира, я за нее рада.

Мы с Маи в очень хороших отношениях, я ее очень уважаю. Конечно, я видела, что она расстроилась, когда показали изначально оценку, и она была ниже меня, Вопрос не к ней. Ее сторона также боролась за оценку, нормально. Жалко, что наш не приняли», - приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».

Напомним, что первоначально японка проигрывала россиянке, но после удовлетворенного протеста опередила Мельникову на 0,066 балла. Бронза на соревнованиях досталась американке Лин Вон.