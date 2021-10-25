Ангелина Мельникова: Просто ужасно, что мои родители не могли посмотреть, как я выступала на чемпион

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала отсутствие телевизионных трансляций с чемпионата мира по спортивной гимнастике в Японии.

- Как я могу прокомментировать то, что спортивную гимнастику не показывали ни на одном канале? Это очень обидно и даже унизительно, потому что на этот турнир с нашей стороны приехали олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

Я была в шоке от того, что ни мои родители, ни мои родственники не могли посмотреть, как я выступала. Это просто ужасно, - приводит слова Мельниковой ТАСС.

Ранее Мельникова заявила, что судьи украли у нее победу чемпионата мира в вольных упражнениях. Победу одержала японка Маи Мураками, которая изначально уступала российской гимнастке, но после удовлетворенного протеста опередила Мельникову на 0,066 балла.

Напомним, что чемпионат мира в японском Китакюсю завершился 24 октября. 21-летняя Мельникова завоевала единственное золото для сборной России на турнире, победив в личном многоборье. Кроме того, россиянка стала второй в вольных упражнениях и третьей - в опорном прыжке.