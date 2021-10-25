Василий Титов: Телевидение не успело купить права на показ чемпионата мира по спортивной гимнастике

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов рассказал, почему чемпионат мира в японском Китакюсю не показали по ТВ.

«Я никого не оправдываю и никого не обвиняю, просто рассказываю, что из-за переносов только закончился предыдущий олимпийский цикл, и, как я понимаю, телевидение не успело приобрести права. Мне очень жаль, что так получилось, я считаю, что гимнастика - это вид спорта, достойный того, чтобы его смотреть», - приводит слова Титова ТАСС.

Добавим, что российские гимнасты на чемпионате мира заняли пятое место в неофициальном командном зачете, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовых медали.