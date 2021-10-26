Мельникова заявила, что она никого не обвиняла в том, что ее лишили золота чемпионата мира

Российская спортсменка Ангелина Мельникова отметила, что с ее стороны не было обвинений в том, что у нее якобы отобрали золотую медаль после вольных упражнений в японском Китакюсю.

«Такого я бы никогда в жизни не сказала. Все знают и видят, как я уважаю Маи. Так что полная дезинформация. Лучше бы поднимали ажиотаж на том, что спортивную гимнастику ни один российский канал не показал за весь чемпионат мира. Актуальнее и правдивее бы было», - отменила Мельникова в instagram.

Напомним, что чемпионат мира в японском Китакюсю завершился 24 октября. 21-летняя Мельникова завоевала единственное золото для сборной России на турнире, победив в личном многоборье. Кроме того, россиянка стала второй в вольных упражнениях и третьей - в опорном прыжке.