«Надо все обнулить». Олимпийский чемпион Далалоян - о продолжении карьеры

Олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о том, планирует ли он продолжать свою спортивную карьеру.

«Привет друзья. Хочу ответить на самый популярный вопрос, собираюсь ли я продолжать спортивную карьеру.

Да, последнее время мало гимнастики, соревнований с моим участием и это все объяснимо. Во-первых, семья! Нам так много приходилось быть в разлуке, все сборы, подготовки, соревнования требуют максимальной отдачи и времени наслаждаться семьей, детьми, любимой женой, его просто не было. Сейчас замечательное время, когда я могу побыть рядом.

Во-вторых, травма с которой я выступал на ОИ, не для кого не секрет что реабилитацию я прошел краткосрочно и до конца, за такой короткий промежуток времени такие травмы не проходят, надо дать время.

В-третьих, после стольких лет работы надо все обнулить, ведь за все это время я давал себе максимум неделю-две отдыха и работать в таком режиме всегда просто невозможно. Я попросил дать мне небольшой отгул и меня поняли. С января я собираюсь преступить к полноценным тренировкам и отвечаю с полной уверенностью что да, я буду продолжать! Я приложу максимум усилий чтобы добраться до Парижа 2024», — написал Далалоян в своем инстаграме.

Напомним, Артур выиграл золотую олимпийскую награду на прошедших Олимпийских играх в Токио в командном многоборье вместе с Давидом Белявским, Денисом Аблязиным и Никитой Нагорным.

Кроме того, гимнаст является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.