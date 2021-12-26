Нагорный в конце января вернется к тренировкам

Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал, когда планирует вернуться к тренировкам после перерыва, связанным с выступлением на Олимпиаде в Токио.

«И сейчас, наоборот, у меня есть большое желание вернуться на арену, выступать. 7-8 января начнется сбор. Думаю, что весной будут какие-то соревнования. Если тогда не выступать, то потом будет тяжело восстановиться, и хочется уже тогда проверить хоть какие-то комбинации», - приводит слова Нагорного «МК-Спорт», ссылаясь на ТАСС.

Напомним, что Нагорный стал в Токио олимпийски чемпионом в составе российской команды, также он завоевал бронзовые медали в личном многоборье и соревновании на перекладине.