Олимпийский чемпион Сиднея умер от последствий коронавируса

Олимпийский чемпион 2000 года по спортивной гимнастике Сильвестер Чоллань скончался от последствий коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Венгерского олимпийского комитета, венгр был госпитализирован в декабре 2021 года и подключен к аппарату ИВЛ.

«Мы знали, что он серьезно болен и уже несколько недель находится в больнице. Вся страна болела за чемпиона. Мы знали, что он ведет более серьезную битву, чем Олимпиада, но мы верили в него. Однако он проиграл эту битву. MOB выражает соболезнования его семье и гимнастическому сообществу», - говорится в сообщении организации.

Добавим, что кроме золота Игр в Авсралии в активе Чолланя также имеется серебро Атланты-1996 и награда высшей пробы с домашнего мирового первенства 2002 года.