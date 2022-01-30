Далалоян объявил о завершении своей карьеры

Обладатель золотой медали Олимпиады в Токио по спортивной гимнастике Артур Далалоян объявил о том, что он завершил свою профессиональную карьеру.

– Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь. Спорт подарил мне ни с чем несравнимое чувство «полета», это незабываемые годы! Но, наверно пора бы уже приземлиться, наверно пора подумать не о себе. Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная – это моя семья! Семья на первом месте! Хочу посвящать себя им, – написал Далалоян на своей странице в Instagram.

Напомним, что Артур завоевал «золото» на ОИ-2020 в командном многоборье вместе с Давидом Белявским, Денисом Аблязиным и Никитой Нагорным.

Кроме того, гимнаст является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы

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