Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян опроверг информацию о завершении карьеры.

«Ряд СМИ написали, что я завершил карьеру. Это не так. Меня не так поняли. Я написал, что между семьей и спортом выбираю семью. Но я не имел в виду, что завершаю карьеру. Имелось ввиду, что сейчас нет соревнований, и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом и впереди нас ждет много больших турниров!» – написал Далалоян в инстаграме.

Напомним, что Артур завоевал «золото» на ОИ-2020 в командном многоборье вместе с Давидом Белявским, Денисом Аблязиным и Никитой Нагорным.

Кроме того, гимнаст является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.