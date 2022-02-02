Российские гимнасты пропустят немецкие этапы Кубка мира из-за антиковидных ограничений

Российские гимнасты не выступят на февральском и мартовском этапах Кубка мира в Германии из-за жестких ограничений на въезд на территорию страны.

«Мы не сможем принять участия как в февральском старте, так и в мартовском, который пройдет в Штутгарте. Дело в том, что мы привиты «Спутником-V», который не сертифицирован в Европе. Как вы знаете, чемпионат Европы также пройдет в Германии, поэтому сейчас мы ищем возможность привиться в конце весны одной из сертифицированной ВОЗ вакцин.

Нам важно иметь возможность соревноваться. Будет очень здорово, если нас пустят в Доху, где в начале марта должен пройти второй этап Кубка мира. Пока организаторы не одобрили наше участие и потребовали все документы о вакцинации. Думаю, только с этапом Кубка мира в Баку в конце марта у нас не должно быть проблем со въездом», - приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко.

Напомним, с 24 по 27 февраля соревнования запланированы в Котбусе, а в марте этап пройдет в Штутгарте.

Континентальное первенство 2022 года состоится в Мюнхене с 11 по 21 августа, а мировое - в Ливерпуле с 29 октября по 6 ноября.