Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Пасека сообщила о решении уехать из России

Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке гимнастка Мария Пасека объявила о своем решении уехать из России.

«Как уже говорила, грядут большие перемены. Мой уезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться, увидеть что-то новое, даже почувствовать в себе что-то новое. А там посмотрим, как все сложится, когда я вернусь на родину», - написала Пасека в социальной сети, после чего удалила данный комментарий к публикации.

Добавим, что Пасека на Олимпийских играх завоевала четыре медали, на чемпионатах мира - три, а на первенствах Европы - пять, включая три золотые.

В мае гимнастка говорила, что получила предложение возглавить сборную Китая, а в августе - о том, что планирует завершить спортивную карьеру.