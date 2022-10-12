Италия объявила о бойкоте конгресса FIG из-за России

Итальянская федерация гимнастики объявила о бойкоте конгресса Международной федерации гимнастики из-за того, что в нем будут принимать участие представители из России и Белоруссии.

«Итальянская федерация гимнастики в соответствии с декларацией, принятой министерствами спорта нескольких стран, включая 25 членов ЕС решила проявить солидарность с Украинской федерацией гимнастики и не принимать участие в 84-м Конгрессе FIG», - заявила Итальянская федерация гимнастики в своем официальном письме.

Отметим, что ради возможности приехать российским представителям конгресс перенесли из Норвегии в Турцию. Конгресс пройдет 11 и 12 ноября.