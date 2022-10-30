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МОК раскритиковали за неупоминание россиян в истории женской спортивной гимнастки

Фанатам вида спорта не нравится политика «отмены».
30 октября 2022 17:56
автор: Максим Скороходов

Публикация Международного олимпийского комитета (МОК) об истории женской спортивной гимнастике была раскритикована сторонними лицами.

Фанатам не понравилось, что в ней не были упомянуты олимпийские чемпионки из России, в том числе Ольга Корбут, Лариса Латынина и Светлана Хоркина.

Также МОК по неведомой причине не вспомнил темнокожих спортсменок, включая главную звезду последних лет Симону Байлз, за что встретил негативную реакцию

Напомним, что российских спортсменов, включая гимнастов, стали отстранять от турниров после того, как МОК выпустил соответствующую рекомендацию.

источник: «Советский спорт»
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