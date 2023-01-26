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Ангелина Мельникова: Байлз убила гимнастику

Гимнастка из США завоевала четыре золота на ОИ-2016.
26 января 2023 19:55
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась относительно соперничества с американкой Симоной Байлз.

Напомним, что спортсменка из США является 19-кратной чемпионкой мира.

«Убила ли Симона гимнастику? Да. Мне кажется, ее будут помнить всегда. Как я отношусь к Байлз в гимнастическом плане? Отлично. Очень люблю Симону, всегда ею восхищалась, даже когда говорили, что она принимает допинг. Не говорю, что с ней нездоровая конкуренция. Но когда ты побеждаешь в примерно равносильной борьбе, вот это класс», — приводитслова Мельниковой подкаст «Три угла».

Добавим, что Ангелина стала чемпионкой ОИ-2020 в Токио в командном многоборье вместе с Лилией Ахаимовой, Владиславой Уразовой и Викторией Листуновой.

источник: «Советский спорт»
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