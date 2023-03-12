Олимпийская чемпионка Токио Листунова выиграла две золотые медали чемпионата России

Олимпийская чемпионка Токио Виктория Листунова стала чемпионкой России, выиграв соревнования в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.
Листунова набрала 13,783 балла в опорном прыжке, опередив Элеонору Афанасьеву (13,483) и Юлию Бирюлю (13,433). Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова (13,366) стала четвертой.
На брусьях Листунова показала результат 15,233 балла, второе место заняла Ульяна Перебиносова (14,600), третье - Яна Ворона (13,566).
Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в Казани.