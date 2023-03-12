ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Олимпийская чемпионка Токио Листунова выиграла две золотые медали чемпионата России

Листунова первенствовала в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.
12 марта 2023 16:10
автор: Александр Евграфов

Олимпийская чемпионка Токио Виктория Листунова стала чемпионкой России, выиграв соревнования в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.

Листунова набрала 13,783 балла в опорном прыжке, опередив Элеонору Афанасьеву (13,483) и Юлию Бирюлю (13,433). Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова (13,366) стала четвертой.

На брусьях Листунова показала результат 15,233 балла, второе место заняла Ульяна Перебиносова (14,600), третье - Яна Ворона (13,566).

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в Казани.

Олимпийская чемпионка Токио Листунова выиграла две золотые медали чемпионата России
Листунова первенствовала в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.
12.03.2023 16:10
Спортивная гимнастика
автор: Александр Евграфов
Далалоян снялся с чемпионата России из-за травмы
Спортсмен получил повреждение кожных покровов ладоней.
10.03.2023 14:47
Спортивная гимнастика
автор: Александр Евграфов
Листунова победила в личном многоборье на чемпионате России
Финал состоялся в Казани.
09.03.2023 17:36
Спортивная гимнастика
Ангелина Мельникова: Байлз убила гимнастику
Гимнастка из США завоевала четыре золота на ОИ-2016.
26.01.2023 19:55
Спортивная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Давтян стал первым в истории чемпионом мира из Армении
Спортсмен заработал 15,050 балла.
06.11.2022 22:15
Спортивная гимнастика
МОК раскритиковали за неупоминание россиян в истории женской спортивной гимнастки
Фанатам вида спорта не нравится политика «отмены».
30.10.2022 17:56
Спортивная гимнастика
автор: Максим Скороходов
Италия объявила о бойкоте конгресса FIG из-за России
На данном мероприятии будут также люди из Белоруссии.
12.10.2022 16:33
Спортивная гимнастика
автор: Максим Скороходов
Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Пасека сообщила о решении уехать из России
В мае Пасека получила предложение возглавить сборную Китая.
06.10.2022 09:31
Спортивная гимнастика
автор: Максим Скороходов
Нагорный завоевал серебро Спартакиаду на перекладине и бронзу на брусьях
Спортсмен на турнире завоевал три награды.
01.10.2022 18:14
Спортивная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Мельникова выиграла вольные упражнения на Спартакиаде
Соревнования проходят в Казани.
01.10.2022 15:30
Спортивная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика