«Это фейк, с гордостью выступаю за Россию». Далалоян – о возможном переходе в сборную Армении

Олимпийский чемпион Артур Далалоян заявил, что никогда не думал о том, чтобы сменить спортивное гражданство на армянское.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский гимнаст отказался выступать за историческую родину.

«На самом деле это фейк. Действительно, не было никаких обсуждений о смене спортивного гражданства. Это просто выдуманная история журналистами. Понятно, что об этом никогда не могло быть речи в принципе. С самого детства я с гордостью выступал за Россию. Безумно люблю нашу страну», – цитирует Далалояна Sport24.ru.

На Играх-2021 гимнаст помог России спустя 25 лет завоевать золото в командном многоборье.