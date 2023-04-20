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«Это фейк, с гордостью выступаю за Россию». Далалоян – о возможном переходе в сборную Армении

Спортсмен начал заниматься гимнастикой в Новосибирске.
«Это фейк, с гордостью выступаю за Россию». Далалоян – о возможном переходе в сборную Армении
20 апреля 2023 16:25
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Олимпийский чемпион Артур Далалоян заявил, что никогда не думал о том, чтобы сменить спортивное гражданство на армянское.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский гимнаст отказался выступать за историческую родину.

«На самом деле это фейк. Действительно, не было никаких обсуждений о смене спортивного гражданства. Это просто выдуманная история журналистами. Понятно, что об этом никогда не могло быть речи в принципе. С самого детства я с гордостью выступал за Россию. Безумно люблю нашу страну», – цитирует Далалояна Sport24.ru.

На Играх-2021 гимнаст помог России спустя 25 лет завоевать золото в командном многоборье.

источник: Sport24.ru
«Это фейк, с гордостью выступаю за Россию». Далалоян – о возможном переходе в сборную Армении
«Это фейк, с гордостью выступаю за Россию». Далалоян – о возможном переходе в сборную Армении
Спортсмен начал заниматься гимнастикой в Новосибирске.
20.04.2023 16:25
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