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Девятикратный чемпион мира Королев умер на 61-м году жизни

Атлет имел звание заслуженный мастер спорта СССР.
30 апреля 2023 08:15
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно о кончине девятикратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Юрия Королева.

Как сообщает пресс-служба ФСГР, известный атлет умер на 61-м году жизни. Причины смерти Королева не называются.

«Это бoльшая утрата, приносим собoлезнования родным, близким и всему соoбществу спортивной гимнастики. Юрий Николаевич, ты навсегда оcтанешься в нашем сердце», — говорится в заявлении федерации.

Отметим, что на счету Королева девять золотых, три серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира (1981, 1983, 1987). Также он трижды становился победителем чемпионатов Европы (1983, 1987).

источник: Федерация спортивной гимнастики России
Девятикратный чемпион мира Королев умер на 61-м году жизни
Атлет имел звание заслуженный мастер спорта СССР.
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