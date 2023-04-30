Девятикратный чемпион мира Королев умер на 61-м году жизни

Стало известно о кончине девятикратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Юрия Королева.

Как сообщает пресс-служба ФСГР, известный атлет умер на 61-м году жизни. Причины смерти Королева не называются.

«Это бoльшая утрата, приносим собoлезнования родным, близким и всему соoбществу спортивной гимнастики. Юрий Николаевич, ты навсегда оcтанешься в нашем сердце», — говорится в заявлении федерации.

Отметим, что на счету Королева девять золотых, три серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира (1981, 1983, 1987). Также он трижды становился победителем чемпионатов Европы (1983, 1987).