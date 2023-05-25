ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Они останутся второсортными людьми за рубежом». Лидия Иванова — о нейтральных атлетах

Международным федерациям рекомендовано допускать спортсменов без флага и гимна РФ.
25 мая 2023 09:41
автор: Александр Поволоцкий

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова считает, что российским спортивным федерациям не следует категорически запрещать атлетам выступать в нейтральном статусе.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены были остранены от международных турниров из-за тяжелой политической ситуации в мире.

«Мнe хотелось бы увидеть эту пятeрку ползающих спортсменов. Это будет сродни бегству артистического мира. Самое мeрзкое — они будут понимать, что по возвращeнии у них нет здесь перспeктив. И начнут говорить вcякую дрянь. Станут плакать, им придeтся дальше утверждаться в роли прeдателей. И они останутся второсоpтными людьми на всю жизнь и зa рубежом» — цитирует Иванову «Спорт-Экспресс».

Спортсмены смогу принять участие в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом флаги, гимны и символика стран будут для россиян и белорусов запрещены.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Они останутся второсортными людьми за рубежом». Лидия Иванова — о нейтральных атлетах
Международным федерациям рекомендовано допускать спортсменов без флага и гимна РФ.
25.05.2023 09:41
Спортивная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
FIG оставила в силе отстранение российских и белорусских гимнастов, несмотря на рекомендации МОК
FIG оставила в силе отстранение российских и белорусских гимнастов, несмотря на рекомендации МОК
Окончательное решение будет принято в июле.
12.05.2023 11:19
Спортивная гимнастика
автор: Александр Кожевников
Девятикратный чемпион мира Королев умер на 61-м году жизни
Атлет имел звание заслуженный мастер спорта СССР.
30.04.2023 08:15
Спортивная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Байлз вышла замуж за игрока NFL Оуэнса
Байлз вышла замуж за игрока NFL Оуэнса
Спортсмены объявили о помолвке в феврале 2022 года.
23.04.2023 15:56
Спортивная гимнастика
«Это фейк, с гордостью выступаю за Россию». Далалоян – о возможном переходе в сборную Армении
«Это фейк, с гордостью выступаю за Россию». Далалоян – о возможном переходе в сборную Армении
Спортсмен начал заниматься гимнастикой в Новосибирске.
20.04.2023 16:25
Спортивная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Российский гимнаст Артур Далалоян отказался переходить в сборную Армении
Российский гимнаст Артур Далалоян отказался переходить в сборную Армении
Его примеру последовал и фигурист Артур Даниелян.
17.04.2023 17:51
Спортивная гимнастика
Нагорный стал двукратным чемпионом России
Спортсмен победил в опорном прыжке и упражнениях на брусьях.
12.03.2023 17:20
Спортивная гимнастика
автор: Александр Евграфов
Олимпийская чемпионка Токио Листунова выиграла две золотые медали чемпионата России
Листунова первенствовала в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.
12.03.2023 16:10
Спортивная гимнастика
автор: Александр Евграфов
Далалоян снялся с чемпионата России из-за травмы
Спортсмен получил повреждение кожных покровов ладоней.
10.03.2023 14:47
Спортивная гимнастика
автор: Александр Евграфов
Листунова победила в личном многоборье на чемпионате России
Финал состоялся в Казани.
09.03.2023 17:36
Спортивная гимнастика
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика