Четырехкратная олимпийская чемпионка Байлз вернется к соревнованиям

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз вернется к соревнованиям в начале августа, сообщает Федерация гимнастика США.

Однодневный турнир U.S. Classic, который пройдет 5 августа в Хоффман Эстейтс станет первым турниром для Байлз после Олимпийских игр 2021 года в Токио.

Ранее Байлз из-за психологических проблем снялась с соревнований командного и индивидуального многоборья. Осенью того же года Байлз отправилась в послеолимпийское турне, а весной этого года вышла замуж.

Турнир U.S. Classic обычно является прологом национального чемпионата, запланированного на конец августа в Сан-Хосе.