Двукратный чемпион Европы Игнатьев завершил карьеру

Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Игнатьев завершил профессиональную карьеру.

О причинах, которые побудивших атлета уйти из спорта,, рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Никита закончил свою карьеру, в последний раз он выходил на помост ещё в прошлом сезоне. Игнатьев устал бороться с травмами, да и возраст давал уже о себе знать. Никита видел, что ребята молодые уже поджимают, и смысла продолжать тренироваться уже не было», — приводит слова Родиненко ТАСС.

Спортсмен выиграл золото чемпионата Европы в 2014 и 2016 годов.