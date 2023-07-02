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Двукратный чемпион Европы Игнатьев завершил карьеру

Спортсмен выигрывал золото Европейских игр.
02 июля 2023 17:00

Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Игнатьев завершил профессиональную карьеру.

О причинах, которые побудивших атлета уйти из спорта,, рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Никита закончил свою карьеру, в последний раз он выходил на помост ещё в прошлом сезоне. Игнатьев устал бороться с травмами, да и возраст давал уже о себе знать. Никита видел, что ребята молодые уже поджимают, и смысла продолжать тренироваться уже не было», — приводит слова Родиненко ТАСС.

Спортсмен выиграл золото чемпионата Европы в 2014 и 2016 годов.

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