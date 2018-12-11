Девятикратная олимпийская чемпионка Латынина получила награду за вклад в развитие спорта от испанской газеты AS - Советский спорт
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    • Спортивная гимнастика11 декабря 2018 12:40Источник: «Газета.Ru»Автор: Сметанникова Дарья

    Девятикратная олимпийская чемпионка Латынина получила награду за вклад в развитие спорта от испанской газеты AS

    Испанская газета AS вручила награду Legend Award за вклад в развитие спорта девятикратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ларисе Латыниной. Об этом сообщает «Газета.Ru».

    «Благодарю журналистов газеты AS за то, что помните мои 18 олимпийских медалей», - сказал Латынина.

    83-летняя чемпионка посетила церемонию в Мадриде вместе со своим зятем, который выступил переводчиком.

    На счету Латыниной 18 олимпийских наград: девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали.

    #латынина лариса
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