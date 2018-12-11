Девятикратная олимпийская чемпионка Латынина получила награду за вклад в развитие спорта от испанской газеты AS

Испанская газета AS вручила награду Legend Award за вклад в развитие спорта девятикратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ларисе Латыниной. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Благодарю журналистов газеты AS за то, что помните мои 18 олимпийских медалей», - сказал Латынина.
83-летняя чемпионка посетила церемонию в Мадриде вместе со своим зятем, который выступил переводчиком.
На счету Латыниной 18 олимпийских наград: девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали.
#PremiosAS2018 | 'En el nombre de ellas: Premios As para campeonas y pioneras'. La crónica de la gala de los Premios As del Deporte 2018, por @JesusMinguezAS https://t.co/8rzyjzoUEx pic.twitter.com/JgGYEPlx92— As Más Deporte (@AS_masdeporte) 10 декабря 2018 г.