Девятикратная олимпийская чемпионка Латынина получила награду за вклад в развитие спорта от испанской газеты AS

Спортивная гимнастика 11 декабря 2018 12:40 Источник: «Газета.Ru» Автор: Сметанникова Дарья

Испанская газета AS вручила награду Legend Award за вклад в развитие спорта девятикратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ларисе Латыниной. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Благодарю журналистов газеты AS за то, что помните мои 18 олимпийских медалей», - сказал Латынина.

83-летняя чемпионка посетила церемонию в Мадриде вместе со своим зятем, который выступил переводчиком.

На счету Латыниной 18 олимпийских наград: девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали.