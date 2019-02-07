Федерация спортивной гимнастики США подала в суд на несколько страховых компаний - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Спортивная гимнастика07 февраля 2019 11:14Источник: «Газета.Ru»Автор: Сметанникова Дарья

Федерация спортивной гимнастики США подала в суд на несколько страховых компаний

USA Gymnastics подала в суд на несколько страховых компаний, отказавшихся покрывать судебные издержки при рассмотрении исков жертв насилий со стороны бывшего врача женской сборной Ларри Нассара.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal, в организации считают, что ей был причинен ущерб после того, как страховые компании отказались возместить ущерб более 300 истцам.

В Федерации убеждены, что страховые полисы покрывают любые издержки, вне зависимости от рода расследований.

Напомним, жертвы Нассара обвиняют USA Gymnastics в том, что она не смогла защитить их от домогательств.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта