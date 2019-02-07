Федерация спортивной гимнастики США подала в суд на несколько страховых компаний

Спортивная гимнастика 07 февраля 2019 11:14 Источник: «Газета.Ru» Автор: Сметанникова Дарья

USA Gymnastics подала в суд на несколько страховых компаний, отказавшихся покрывать судебные издержки при рассмотрении исков жертв насилий со стороны бывшего врача женской сборной Ларри Нассара.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal, в организации считают, что ей был причинен ущерб после того, как страховые компании отказались возместить ущерб более 300 истцам.

В Федерации убеждены, что страховые полисы покрывают любые издержки, вне зависимости от рода расследований.

Напомним, жертвы Нассара обвиняют USA Gymnastics в том, что она не смогла защитить их от домогательств.