Алия Мустафина: Мысли о завершении карьеры оставлю при себе

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина заявила, что намерена попасть в состав сборной России на чемпионат мира в Штутгарт, несмотря на отказ от выступления в Кубке России в Пензе.
«Это не означает, что я отказалась от своих намерений попасть в состав сборной на чемпионат мира, – приводит ТАСС слова 24-летней гимнастки. – Что касается мыслей о скором завершении своей карьеры в спорте, то я их оставлю при себе».
Напомним, ранее старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила о том, что Мустафина отказалась выступать в Кубке России и может завершить карьеру.
24-летняя гимнастка вернулась в спорт в 2017 году после рождения ребенка. В 2018 году она стала серебряным призером чемпионата мира в командном первенстве.
Добавим, что Кубок России пройдет с 23 по 27 августа в Пензе и станет отборочным турниром на чемпионат мира в Штутгарте (4-13 октября).
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