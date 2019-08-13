Алия Мустафина: Мысли о завершении карьеры оставлю при себе Двукратная олимпийская чемпионка намерена пробиться в состав сборной на чемпионат мира.

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина заявила, что намерена попасть в состав сборной России на чемпионат мира в Штутгарт, несмотря на отказ от выступления в Кубке России в Пензе.

«Это не означает, что я отказалась от своих намерений попасть в состав сборной на чемпионат мира, – приводит ТАСС слова 24-летней гимнастки. – Что касается мыслей о скором завершении своей карьеры в спорте, то я их оставлю при себе».

Напомним, ранее старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила о том, что Мустафина отказалась выступать в Кубке России и может завершить карьеру.

24-летняя гимнастка вернулась в спорт в 2017 году после рождения ребенка. В 2018 году она стала серебряным призером чемпионата мира в командном первенстве.

Добавим, что Кубок России пройдет с 23 по 27 августа в Пензе и станет отборочным турниром на чемпионат мира в Штутгарте (4-13 октября).