Харенкова сменила спортивное гражданство и будет выступать за Грузию На счету гимнастки бронза чемпионата мира и три медали чемпионатов Европы.

Российская гимнастка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство и теперь представляет Грузию, сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

Решение о смене гражданство 20-летней гимнастки было одобрено на заседании исполкома FIG, которое состоялось на прошлой неделе в столице Никарагуа Манагуа.

Харенкова выступала за сборную России с 2014 года. В том же году он стала бронзовым призером командного многоборья на чемпионате мира в Наньнине. Также на ее счету три медали чемпионатов Европы: золото в упражнениях на брусьях в 2014 году в Софии, серебро в многоборье в 2015 году в Монпелье и бронза в командном турнире в Софии.