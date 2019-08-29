Харенкова сменила спортивное гражданство и будет выступать за Грузию - Советский спорт
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29 августа 2019 11:10Спортивная гимнастикаЛипкин Антон

Харенкова сменила спортивное гражданство и будет выступать за Грузию

На счету гимнастки бронза чемпионата мира и три медали чемпионатов Европы.

Российская гимнастка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство и теперь представляет Грузию, сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

Решение о смене гражданство 20-летней гимнастки было одобрено на заседании исполкома FIG, которое состоялось на прошлой неделе в столице Никарагуа Манагуа.

Харенкова выступала за сборную России с 2014 года. В том же году он стала бронзовым призером командного многоборья на чемпионате мира в Наньнине. Также на ее счету три медали чемпионатов Европы: золото в упражнениях на брусьях в 2014 году в Софии, серебро в многоборье в 2015 году в Монпелье и бронза в командном турнире в Софии.

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