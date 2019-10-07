Российские гимнасты вышли в финал командного ЧМ

Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала право на участие в финальной стадии чемпионата мира. Сегодня, 7 октября спортсмены из РФ заняли первое место в квалификации, проходящей в Штутгарте (Германия).
Сборную России представили Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный. Благодря их выступлению команда набрала 259,928 балла. На второй позиции – сборная Китая (258,354). С третьего места на ЧМ вышли японцы (258,026). Финал в командном многоборье пройдет 9 октября.
Добавим, что на турнире в Германии гимнасты разыграют лицензии в личном многоборье среди женщин и мужчин на ОИ-2020 в Токио.
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