Российские гимнасты вышли в финал командного ЧМ Национальная команда заняла первое место в квалификации.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала право на участие в финальной стадии чемпионата мира. Сегодня, 7 октября спортсмены из РФ заняли первое место в квалификации, проходящей в Штутгарте (Германия).

Сборную России представили Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный. Благодря их выступлению команда набрала 259,928 балла. На второй позиции – сборная Китая (258,354). С третьего места на ЧМ вышли японцы (258,026). Финал в командном многоборье пройдет 9 октября.

Добавим, что на турнире в Германии гимнасты разыграют лицензии в личном многоборье среди женщин и мужчин на ОИ-2020 в Токио.