Россиянки – вторые в командном многоборье. Байлз – 15-кратная чемпионка мира На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте завершились соревнования в командном многоборье.

Загрузка... Сборная США завоевала золотые медали турнира с результатом 172,330 балла. Симона Байлз стала 15-кратной чемпионкой мира. Сборная России (Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Анастасия Агафонова, Александра Щеколдина и Дарья Спиридонова) стали вторыми с 166,529 балла. Бронза у итальянок – 164,796 балла. Турнир завершится 13 октября.