Американка Байлз побила рекорд по числу медалей на чемпионатах мира Американка Симона Байлз завоевала золотую медаль в упражнениях на бревне на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

Американская гимнастка показала результат 15,066 балла. Второе место досталось Лю Тинтин (14,433) из Китая. Тройку призеров замкнула еще одна китайская спортсменка Ли Шицзя (14,300).

После этой победы на счету Байлз стало 24 медали (18 золотых, три серебряные и три бронзовые), завоеванных на чемпионатах мира.

Таким образом, 22-летняя американка превзошла достижение советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо, на счету которого 23 (12-7-4) награды на мировых первенствах.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Штутгарт (Германия)

Женщины

Бревно

1. Симона Байлз (США) – 15,066.

2. Лю Тинтин (Китай) – 14,433.

3. Ли Шицзя (Китай) – 14,300.

4. Кара Икер (США) – 14,000.

5. Мелани Де Хесус Дос Сантос (Франция) – 13,966.