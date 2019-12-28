Валентина Родионенко: Будем рассчитывать на Мустафину, если она приведет себя в порядок Мустафина включена в список кандидатов в сборную России на 2020 год.

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о будущем двукратной олимпийской чемпионки Алии Мустафиной.

«Алия Мустафина пока остается в числе кандидатов в сборную России и включена в список на 2020 год, – приводит ТАСС слова Родионенко. – Но мы будем рассчитывать на нее лишь только в том случае, если она приведет себя в порядок и решит проблемы с весом».

Напомним, 25-летняя Мустафина в 2018 году возобновила карьеру после рождения ребенка, но в нынешнем сезоне была вынуждена пропустить чемпионаты Европы и мира, а также Европейские игры.

Мустафина включена в список кандидатов в сборную России на 2020 год.