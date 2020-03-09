Видео дня: Зажигательное выступление американской гимнастки Девушка представила программу под песни Бейонсе.

Американская гимнастка Ниа Деннис стала звездой соцсетей.

21-летняя спортсменка из Калифорнийского университета продемонстрировала яркое выступление на соревнованиях в Лос-Анджелесе. Гимнастка представила номер под попурри из песен Бейонсе (Lose My Breath и Crazy in Love).

За свое выступление Деннис получила 9,975 балла, а видео стало вирусным в интернете.



