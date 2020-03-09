09 марта 2020 19:35Спортивная гимнастикаНечаев Юрий
Видео дня: Зажигательное выступление американской гимнастки
Девушка представила программу под песни Бейонсе.
Американская гимнастка Ниа Деннис стала звездой соцсетей.
21-летняя спортсменка из Калифорнийского университета продемонстрировала яркое выступление на соревнованиях в Лос-Анджелесе. Гимнастка представила номер под попурри из песен Бейонсе (Lose My Breath и Crazy in Love).
За свое выступление Деннис получила 9,975 балла, а видео стало вирусным в интернете.
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