Алия Мустафина: У Байлз такая база, что ее не обыграть, она может и не выступать - Советский спорт
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20 марта 2020 20:52Спортивная гимнастикаШарафудинов Виктор

Алия Мустафина: У Байлз такая база, что ее не обыграть, она может и не выступать

Российская гимнастка поделилась мнением о 19-кратной чемпионке мира.

Алия Мустафина высоко оценила возможности американской гимнастки Симоны Байлз, давая интервью телеканалу «Матч ТВ»:

«Она может и не выступать, – заявила двукратная олимпийская чемпионка Мустафина. – Все равно ей все медальки за первое место отдаешь. Потому что никогда в жизни не накачать ноги, чтобы прыгать так, как она. Плюс у нее маленький рост, очень сильные мышцы.

Много разговаривала о ней с девочками на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Главное – не ставить себе какую-то заоблачную цель, вроде «сделать лучше Байлс». Нужно понять, что у нее такая база, что как бы ты ни сделал, ты ее не обыграешь.

Поэтому перед командным финалом говорила: «Девочки, давайте, Америка просто выступает, а мы соревнуемся с Японией, Китаем и теми, кто близко к нам. Давайте соревноваться с ними, потому что лучше них мы сделать можем».

Байлз – 19-кратная чемпионка мира, в том числе 5-кратная в абсолютном первенстве. В Рио-де-Жанейро в 2016 году Симона выиграла четыре золотые медали.

Мустафина трижды становилась лучшей на чемпионатах мира и на двух Олимпиадах кряду выигрывала золотые медали в соревнованиях на брусья – в Лондоне и в Рио.

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