Стал известен список кандидатов в сборную России на Олимпиаду в Токио Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко огласила списки кандидатов в национальную сборную на Олимпийские игры 2020 года в Токио, сообщает ТАСС.

Мужская сборная может быть представлена следующими спортсменами: Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Никита Игнатьев, Иван Стретович, Владислав Поляшов, Дмитрий Ланкин, Алексей Ростов, Александр Чичеров, Денис Юров, Максим Синичкин, Кирилл Прокопьев и Денис Аблязин.

В число кандидатов женской команды вошли Анастасия Агафонова, Лилия Ахаимова, Яна Ворона, Елена Герасимова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Александра Щеколдина и Ульяна Перебиносова.

Отметим, что данные списки не являются окончательными. Отбор в сборную на Олимпийские игры 2020 года в Токио будет проходить на Кубке России, который планируется провести с 27 июня по 3 июля.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.