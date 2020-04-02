Глава тренировочной базы «Новогорск»: У одного из спортсменов диагностирован коронавирус Глава тренировочной базы «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что у одного из спортсменов был диагностирован коронавирус.

- Это один спортсмен (у которого выявлен коронавирус). Все, сборы закрыты, закрыты у спортивной гимнастики и у синхронисток, - приводит ТАСС слова Доморацкого.

Ранее Доморацкий сообщал, что на базе во время карантина занимаются в общей сложности 122 спортсмена.

Напомним, что коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.