Валентина Родионенко: Гимнасты сдали тесты, все разъехались по домам, что будет дальше - не знаем Директор тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что на базе во время карантина занимаются 122 спортсмена.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастики Валентина Родионенко прокомментировала информацию, что у одного из спортсменов, проживающих на базе «Новогорск» был диагностирован коронавирус.

- Мы сдали тесты, все разъехались по домам. Поехали все в добром здравии, а что будет дальше - не знаем, - приводит слова Родионенко ТАСС.

Ранее президент Федерации художественной гимнастики России и главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова сообщила, что у одного из спортсменов был диагностирован коронавирус.