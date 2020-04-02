У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике диагностирован коронавирус Ранее появилась информация, что у одного из спортсменов, проживающих на базе «Новогорск» также был диагностирован коронавирус.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, кроме главного тренера сборной Андрея Родионенко, также инфицирован призер юношеских Олимпийских игр гимнаст Сергей Найдин.

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, что сегодня с утра всех спортсменов распустили, а про человека с коронавирусом ничего не сообщали.

Ранее директор тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что на базе во время карантина занималось 122 спортсмена.