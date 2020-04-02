У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике диагностирован коронавирус

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, кроме главного тренера сборной Андрея Родионенко, также инфицирован призер юношеских Олимпийских игр гимнаст Сергей Найдин.
Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, что сегодня с утра всех спортсменов распустили, а про человека с коронавирусом ничего не сообщали.
Ранее директор тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что на базе во время карантина занималось 122 спортсмена.
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