Зараженный гимнаст Найдин о клинике в Солнечногорске: Больных много, боюсь еще что-то подхватить Призер Юношеских олимпийских игр Сергей Найдин рассказал о ходе лечения от коронавируса.

«Меня постоянно переводят из палаты в палату, - признался в интервью RT госпитализированный в клинику в Солнечногорске спортсмен. - Нахожусь уже в четвертой по счету палате. Поступает очень много народу, некоторые - в тяжелом состоянии. Врачи утверждают: больница переполнена. Поэтому очень боюсь уже здесь что-нибудь подхватить... Выпишусь и поеду домой на Алтай. Проблем с ограничением передвижения быть вроде бы не должно».

Коронавирус у Найдина был диагностирован в конце марта. Заражение произошло, когда атлет находился в составе сборной на тренировочной базе в Новогорске.