Валентина Родионенко: Найдин выписан, но там такой поток больных, что никаких справок не выдают - Советский спорт
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13 апреля 2020 14:35Спортивная гимнастика

Валентина Родионенко: Найдин выписан, но там такой поток больных, что никаких справок не выдают

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, что российский гимнаст Сергей Найдин был выписан из больницы.

- Сергея сегодня выписали. Но ему же ведь нужна справка о том, что он был в больнице, но там такой поток больных, что никаких справок не выдают. За ним приедут, заберут, отвезут в аэропорт, все договоренности у нас есть.

Но сам факт - представляете, здоровый человек отлежал там, ничего не подтвердилось, он сейчас может выйти и гулять, нормально? Ну ведь должен быть какой-то документ, что он был изолирован. Это какие-то чудеса, не понимаю, что у нас происходит, - передает слова Родионенко «РИА Новости».

Напомним, что 2 апреля Найдин и один из тренеров сборной России сдали положительные тесты на коронавирус, однако повторные проверки дали отрицательный результат.

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