Валентина Родионенко: Найдин выписан, но там такой поток больных, что никаких справок не выдают

- Сергея сегодня выписали. Но ему же ведь нужна справка о том, что он был в больнице, но там такой поток больных, что никаких справок не выдают. За ним приедут, заберут, отвезут в аэропорт, все договоренности у нас есть.
Но сам факт - представляете, здоровый человек отлежал там, ничего не подтвердилось, он сейчас может выйти и гулять, нормально? Ну ведь должен быть какой-то документ, что он был изолирован. Это какие-то чудеса, не понимаю, что у нас происходит, - передает слова Родионенко «РИА Новости».
Напомним, что 2 апреля Найдин и один из тренеров сборной России сдали положительные тесты на коронавирус, однако повторные проверки дали отрицательный результат.
Скованные одним страхом. Почему бордюрный камень может стать важнее футбола Большому спорту после окончания пандемии придется столкнуться с новой реальностью, выжить в которой совсем непросто. 12.04.2020 16:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай У Акинфеева сорвалась встреча с актером Буруновым, Гончаренко следит за братом Чалова На «ЦСКА ТВ» запустили видеоблог «На карантине». В первом выпуске на вопросы отвечалиВиктор Гончаренко, Игорь Акинфеев и Федор Чалов. 12.04.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия «Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай «Я просила кокаин на улице?» «На хрена образование?» «Штрафы это вообще законно?» Супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана всегда любила задавать вопросы публике. И продолжает делать это на карантине. Вспоминаем самые риторические. 13.04.2020 09:00 Футбол Сергеев Иван Наш хоккейный Лев Яшин. Александру Еременко – 40! 10 апреля вратарю «Динамо», двукратному чемпиону мира, шестикратному чемпиону России исполнилось 40 лет. Он не собирается вешать коньки на гвоздь и следующий сезон проведет в родном клубе.
10.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев