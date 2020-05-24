Российские гимнасты перед заездом на базу «Озеро Круглое» сдадут тесты на коронавирус Трехкратный чемпион мира Никита Нагорный сообщил, что в понедельник российские гимнасты начнут сдавать тесты на коронавирус.

- Пока (на базу) возвращаются те, кто живет в Москве и Московской области. Предварительно я знаю, что с понедельника мы сдаем тесты. После этого в изоляции в номерах ждем результаты. Если тесты будут отрицательными, мы можем приступать к тренировкам, - цитирует Нагорного ТАСС.

Как отмечает агентство, члены российской команды по спортивной гимнастике заедут на базу «Озеро Круглое» в воскресенье.