Российские гимнасты перед заездом на базу «Озеро Круглое» сдадут тесты на коронавирус - Советский спорт
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24 мая 2020 14:00Спортивная гимнастика

Российские гимнасты перед заездом на базу «Озеро Круглое» сдадут тесты на коронавирус

Трехкратный чемпион мира Никита Нагорный сообщил, что в понедельник российские гимнасты начнут сдавать тесты на коронавирус.

- Пока (на базу) возвращаются те, кто живет в Москве и Московской области. Предварительно я знаю, что с понедельника мы сдаем тесты. После этого в изоляции в номерах ждем результаты. Если тесты будут отрицательными, мы можем приступать к тренировкам, - цитирует Нагорного ТАСС.

Как отмечает агентство, члены российской команды по спортивной гимнастике заедут на базу «Озеро Круглое» в воскресенье.

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