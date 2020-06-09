Прямой эфир с Артуром Далалояном. Не пропустите! (ВИДЕО) Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян – в очередном выпуске Sportcast.

Первый за 20 лет российский чемпион мира в личном многоборье, один из лидеров нашей сборной и одна из наших главных надежд на золотые олимпийские медали Токио расскажет о том, как подтягивается по 200 раз и делает по 1000 отжиманий. Поделится своим мастерством в чеканке футбольного мяча. Признается, как жил без спорта последние месяцы и какую мечту пока не осуществил. И, конечно, обсудит актуальные темы - возобновление тренировок после режима самоизоляции и подготовку к Олимпиаде-2020 (которая пройдет в 2021 году).