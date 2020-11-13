Никита Нагорный – спортсмен года по версии журнала GQ

Трехкратный чемпион мира Никита Нагорный стал победителем в номинации «Спортсмен года» по версии журнала GQ.

«Три золота чемпионата мира – такого триумфа российская спортивная гимнастика еще не знала. Никита Нагорный стал не только лицом вида спорта, которому посвятил свою жизнь, но и его голосом», – говорится на официальном сайте журнала.

Добавим, что на этот приз также претендовали футболист «Аталанты» Алексей Миранчук, боксер Александр Поветкин, хоккеист «Тампы-Бэй» Никита Кучеров и теннисист Даниил Медведев.