Финальный этап Кубка мира по спортивной гимнастике, который должен был состояться в Токио, отменен

Пресс-служба Международной федерацией гимнастики сообщила о том, что организация совместно с японской ассоциации гимнастики приняла решение отменить финальный этап Кубка мира по спортивный гимнастике, который должен был стать тестовым соревнованием перед началом Олимпиады.

Причиной отмены стали как коронавирусные ограничения так и отмена предыдущих этапов Кубка мира.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.