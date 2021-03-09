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09 марта 20:38
автор: Виктор Шарафудинов

Трехкратный чемпион мира Нагорный снялся с чемпионата России из-за болезни

Соревнования сильнейших гимнастов страны пройдут в Пензе с 10 по 14 марта.

Никита Нагорный сообщил о том, что пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике из-за болезни.

«Сегодня провалялся целый день с температурой 39, а завтра уже первый день соревнований, – написал Нагорный в инстаграме. – Мы приняли решение совместно с тренерским штабом сборной пропустить этот чемпионат России. Обидно, но здоровье важнее».

Нагорный – трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, а также серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года.

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Публикация от Никита Нагорный (@nikushkarus)

источник: Instagram
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