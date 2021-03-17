Никита Нагорный возобновил тренировки после ангины

Никита Нагорный возобновил тренировки после болезни. Из-за ангины атлет пропустил чемпионат России по спортивной гимнастике в Пензе, который проходил в марте.
«С Никитой сейчас все нормально, он уже возобновил тренировки», - приводит ТАСС слова тренера спортсмена Анатолия Забелина.
Напомним, что Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр и трехкратным чемпионом мира. 24-летний спортсмен примет участие в чемпионате Европы в Базеле (Швейцария). Соревнования пройдут с 21 по 25 апреля.
источник: ТАСС