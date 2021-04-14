Сборная России объявила состав на чемпионат Европы, в мужской команде четыре человека вместо шести

Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике объявил состав на предстоящий чемпионат Европы.

Старший тренер Валентина Родионенко в интервью для ТАСС подчеркнула, что было принято решение заявить в мужской команде четырех человек вместо шести:

«Мы планируем в Базеле опробовать тех ребят, которые являются основными кандидатами на участие в Олимпийских играх в Токио. На Олимпиаде нам нужны многоборцы. Если бы мы отправили в Базель шестерых, то за медали в многоборье могли бороться только два человека, а остальные бы выступали на отдельных снарядах. А нам очень важно сейчас проверить многоборцев, так как за полтора года это первый серьезный официальный старт».

Состав сборной России на чемпионат Европы выглядит следующим образом:

Мужчины: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Александр Карцев.